A Lyon, les cyclistes n'auront plus à slalomer sur le pont Lafayette

A Lyon, le pont Lafayette sera réaménagé cet été pour créer deux pistes cyclables séparées des piétons. La circulation sera coupée du 12 juin au 25 août.

Il était devenu le symbole d'une politique cycliste volontaire mais balbutiante. Le pont Lafayette sera réaménagé à partir de cet été pour mettre fin à ses deux pistes cyclables placées sur les trottoirs, parsemées de poteaux d'éclairage public entre lesquels les cyclistes devaient slalomer.

La circulation automobile coupée du 12 juin au 25 août

Une voie de circulation dédiée aux voitures sera ainsi supprimée dans le sens Est-Ouest, pour maintenir les deux voies réservées aux bus tout en libérant l'espace nécessaire à la création des deux voies cyclables. Le carrefour côté Presqu'île sera également réaménagé afin de sécuriser la traversée des cyclistes et séparer les flux de circulation.

A noter que la piste cyclable sera au même niveau que le trottoir, "il n'a pas été possible de descendre la piste au niveau de la chaussée comme sur le pont Morand", explique Bruno Bernard, président de la Métropole sur Twitter. Elle sera toutefois séparée par une bordure et réalisée avec un enrobé d'une couleur différente de celui du trottoir.

Plan circulation côté Presqu'île.

La durée des travaux est estimée à environ deux mois et demi, elle se découpera en trois phases distinctes. La semaine du 5 juin, la circulation ne devrait pas être perturbée. Du 12 juin au 7 juillet, les travaux seront menés côté Sud, coupant la circulation automobile et maintenant la circulation des piétons, bus et vélos. Enfin, du 10 juillet au 25 août, les travaux seront effectués côté Nord, coupant là aussi la circulation automobile.

Selon la président de la Métropole, le pont Lafayette est emprunté chaque jour par quatre lignes de bus représentant 900 bus et 24 600 usagers chaque jour. C'est aussi le pont le plus emprunté par les vélos de l'agglomération lyonnaise, avec plus de 10 000 passages par jour.