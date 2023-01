Théâtre : diptyque Molière de Philippe Mangenot à Saint-Priest

Au théâtre Théo Argence, Philippe Mangenot reprend Duo Juan, sa version de Dom Juan, en duo avec sa complice Rafaèle Huou.

Leur interprétation de tous les rôles de la pièce est accompagnée par un musicien jouant en direct. L’œuvre prend des allures de road movie où l’on passe d’une scène à l’autre dans un rythme étourdissant.

© Bob Mauranne

Même principe pour la version du Tartuffe, mis en scène et joué avec sa compagne. De surcroît, le texte de la pièce est celui, non censuré, que Molière n’a pu jouer qu’une seule fois de son vivant. La force de la compagnie Théâtres de l’Entre-Deux, dirigée par Philippe Mangenot, est de faire du théâtre avec trois fois rien. Ce qui, comme disait Raymond Devos, n’est pas rien.

Un couple d’excellents comédiens, un musicien, quelques accessoires… Et ce diptyque Molière (Tartuffe et Duo Juan) permet à toutes les générations, en particulier les plus jeunes, de découvrir, ou redécouvrir, ces deux comédies à l’humour irrésistible.

Duo Juan et Tartuffe – Du 2 au 4 février, au théâtre Théo Argence à Saint-Priest (possibilité pour les passionnés d’enchaîner les deux représentations en se restaurant sur place)