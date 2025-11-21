Actualité
750 personnes contrôlées dans deux quartiers de Lyon lors d'une opération de sécurisation

  • par la rédaction

    • Deux opérations de sécurisation se sont déroulées dans les quartiers de la Guillotière (7e arr.) et Villeroy (3e arr.) les 19 et 20 novembre, menant à l’interpellation de 14 individus.

    Les opérations de contrôle se poursuivent à Lyon et dans sa métropole. Les 19 et 20 novembre derniers, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a réalisé deux actions "ville sécurité renforcée" dans les quartiers de la Guillotière (7e arr.) et Villeroy (3e arr.), lors desquelles 750 personnes ont été contrôlées. Sur place, 194 policiers nationaux, des douaniers, des agents de la police municipale et de la ville de Lyon, ainsi que des agents de l’URSAFF et de la RATP étaient présents.

    Parmi les personnes contrôlées, 14 individus ont été interpellés et 10 personnes en situation irrégulière ont été remises à la police aux frontières. 97 infractions ont également été relevées par les forces de l’ordre et 27 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour consommation de stupéfiants, vente à la sauvette ou encore défaut d’assurance et de permis. 70 paquets de cigarettes de contrebande, 30 paquets de tabac à chiquer et plus de 26 000 euros en numéraire ont enfin été saisis.

    L’opération de sécurisation a également concerné les commerces. Quatre établissements ont ainsi été contrôlés, entraînant une procédure pour recel et blanchiment et deux procédures pour travail dissimulé.

    Ain : Christophe Maé au Printemps de Pérouges en juin 2026

