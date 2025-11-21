Actualité
Le Transbordeur, salle de concert mythique à Villeurbanne.

Lyon : au Transbordeur, on prend les mêmes et on recommence

  • par Nathan Chaize

    • Exploitant du Transbordeur depuis 2010 dans le cadre d'une délégation de service public, la société Transmission a été reconduite jusqu'en 2036.

    De Radiohead aux Red Hot Chili Peppers en passant par Oasis, depuis 1989, le Transbordeur a accueilli de nombreux artistes emblématiques du rock et des musiques actuelles. Propriété de la Métropole de Lyon, la salle de concert était jusqu'à présent mise à disposition de la Ville de Lyon.

    Continuité

    La collectivité dirigée par Bruno Bernard a décidé de reprendre la main sur la gestion de cette salle reconnue internationalement, comme elle l'avait déjà fait avec la chapelle de la Trinité il y a plusieurs mois. Dans ce cadre, elle a prolongé la délégation de service public confiée à la société Transmission jusqu'en 2036.

    "Ce n'est pas seulement une simplification administrative, ça fait partie d'une stratégie culturelle de faire en sorte de se positionner sur des équipements pour porter une culture qui n'est pas laissée au marché et à des acteurs privés qui y voient des enjeux de rentabilité", détaille Cédric Van Styvendael, vice-président en charge de la culture.

    La délégation de service public prévoit notamment 800 000 € d'investissement par le délégataire sur dix ans pour entretenir et rénover la salle, avec un chiffre d'affaire prévisionnel de 30 millions d'euros. Globalement, la nouvelle délégation ne réinvente toutefois pas la roue, considérant que "dans l'écosystème culturel du territoire, cette salle a un positionnement à conserver" estime Cyrille Bonin, directeur du Transbo.

    De nouveaux projets, essentiellement liés "aux enjeux de citoyenneté" devraient être présentés à l'été 2026, lorsque la nouvelle délégation débutera officiellement.

    à lire également
    750 personnes contrôlées dans deux quartiers de Lyon lors d’une opération de sécurisation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    750 personnes contrôlées dans deux quartiers de Lyon lors d’une opération de sécurisation 16:56
    Lyon : au Transbordeur, on prend les mêmes et on recommence 16:29
    Un exercice de sécurité civile organisé ce mardi à Givors 16:06
    Projection-débat à Lyon : “Restoring Dignity”, un combat contre le noma, maladie tropicale méconnue 15:46
    À Lyon, les repreneurs potentiels de Woodstower se retirent 15:44
    d'heure en heure
    Lyon : pourquoi les tramways accumulent du retard depuis mai ? 15:10
    Comment les HCL espèrent traiter le cancer avec la radioactivité 14:38
    France, Lyon, 2025-11-21. Inauguration of the “Souris en Herbe” nursery on the Mandela site in the Part Dieu district. Inspired by Scandinavian models, the project is built around an innovative educational program where children spend most of their time outdoors, including nap time and mealtimes. Photograph by Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas. France, Lyon, 2025-11-21. Inauguration de la creche "Souris en Herbe" sur le site Mandela dans le quartier de la Part Dieu. Inspire des modeles scandinaves, le projet est construit autour d un programme pedagogique innovant ou les enfants evoluent majoritairement a l exterieur, y compris pour les temps de sieste et les prises de repas. Photographie de Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas.
    La première crèche 100 % plein air de France est lyonnaise 14:11
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’oppose à la réduction du remboursement des cures thermales 14:00
    Lyon : une maison de santé pluridisciplinaire va voir le jour entre les 1er et 4e arrondissements 13:33
    Haute-Savoie : le sapin de Megève sera illuminé le 6 décembre 12:59
    Yannick Deslandes, ancien détenu, alerte sur les dangers du narcotrafic à Villeurbanne. (Clémence Margall)
    "Eviter qu'ils suivent le même chemin" : comment cet ancien détenu entend éloigner les jeunes du Tonkin du narcotrafic 12:40
    Un premier foyer de grippe aviaire détecté dans la Loire 12:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut