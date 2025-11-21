Lyon : au Transbordeur, on prend les mêmes et on recommence

Exploitant du Transbordeur depuis 2010 dans le cadre d'une délégation de service public, la société Transmission a été reconduite jusqu'en 2036.

De Radiohead aux Red Hot Chili Peppers en passant par Oasis, depuis 1989, le Transbordeur a accueilli de nombreux artistes emblématiques du rock et des musiques actuelles. Propriété de la Métropole de Lyon, la salle de concert était jusqu'à présent mise à disposition de la Ville de Lyon.

Continuité

La collectivité dirigée par Bruno Bernard a décidé de reprendre la main sur la gestion de cette salle reconnue internationalement, comme elle l'avait déjà fait avec la chapelle de la Trinité il y a plusieurs mois. Dans ce cadre, elle a prolongé la délégation de service public confiée à la société Transmission jusqu'en 2036.

"Ce n'est pas seulement une simplification administrative, ça fait partie d'une stratégie culturelle de faire en sorte de se positionner sur des équipements pour porter une culture qui n'est pas laissée au marché et à des acteurs privés qui y voient des enjeux de rentabilité", détaille Cédric Van Styvendael, vice-président en charge de la culture.

La délégation de service public prévoit notamment 800 000 € d'investissement par le délégataire sur dix ans pour entretenir et rénover la salle, avec un chiffre d'affaire prévisionnel de 30 millions d'euros. Globalement, la nouvelle délégation ne réinvente toutefois pas la roue, considérant que "dans l'écosystème culturel du territoire, cette salle a un positionnement à conserver" estime Cyrille Bonin, directeur du Transbo.

De nouveaux projets, essentiellement liés "aux enjeux de citoyenneté" devraient être présentés à l'été 2026, lorsque la nouvelle délégation débutera officiellement.