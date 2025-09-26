Actualité
Photo d’illustration @WilliamPham

Vénissieux : 716 personnes contrôlées lors d'une opération sur le boulevard Ambroise Croizat

  • par Clémence Margall

    • Les 23 et 24 septembre derniers, une opération de sécurisation a été réalisée dans le secteur du boulevard Ambroise Croizat, à Vénissieux. 716 personnes ont été contrôlées.

    Théâtre de nombreux règlements de compte liés au trafic de drogue, le boulevard Ambroise Croizat à Vénissieux a connu une opération de sécurisation les 23 et 24 septembre. La direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a effectivement mené une action "ville sécurité renforcée" durant deux jours. Les 120 policiers nationaux mobilisés ont ainsi contrôlé 716 personnes, en collaboration avec des agents de la police municipale, des services administratifs de la ville de Vénissieux, de l’URSSAF, de la DGFIP et de la RATP.

    Parmi les contrôles, 140 infractions ont été constatées, 4 interpellations ont été réalisées pour divers motifs (trafics de stupéfiants, rébellion, blanchiment d’argent, non-respect d’un contrôle judiciaire) et 13 amendes forfaitaires délictuelles ont été délivrées pour consommation de stupéfiants, précisent les services de l’État dans un communiqué. Des paquets de cigarettes, des stupéfiants ainsi que 4 000 euros en numéraire ont été saisis.

    L’opération de sécurisation a également donné lieu au contrôle de 4 commerces, entraînant une fermeture administrative. 20 véhicules épaves ont également été enlevés de la voie publique. Il s’agit de la deuxième opération de sécurisation réalisée depuis le début du mois dans la métropole lyonnaise.

