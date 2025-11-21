Actualité
Christophe Maé sera au Printemps de Pérouges en juin 2026.

Ain : Christophe Maé au Printemps de Pérouges en juin 2026

  • par La Rédaction

    • Christophe Maé donnera un concert le 26 juin dans le parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens.

    Christophe Maé, figure incontournable de la scène française, revient sur scène après une dernière tournée couronnée de succès. Le chanteur à la voix solaire partagera ses tubes emblématiques comme On s’attache ou Il est où le bonheur, ainsi que ses nouvelles chansons aux accents soul et pop.

    Réputé pour son énergie communicative et sa complicité avec les musiciens et le public, Christophe Maé transforme chacun de ses concerts en un véritable moment de partage. Le Printemps de Pérouges offrira ainsi "une soirée lumineuse et populaire", fidèle à "l’esprit chaleureux et festif" qui a marqué plus de quinze ans de carrière de l’artiste.

