400 contrôles, 33 interpellations… Vaste opération de contrôle dans le 9e arrondissement de Lyon

Contrôle de police à la gare de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon. @PoliceNat69

La direction interdépartementale de la police du Rhône a mené une opération de contrôle du 28 au 30 octobre dans le quartier de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Après la Presqu’île, le quartier de la Guillotière ou Saint-Priest, la préfecture du Rhône poursuit son plan de restauration de la sécurité du quotidien. Entre les 28 et 30 octobre, la direction interdépartementale de la police du Rhône s’est rendue dans le quartier de la gare de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon, pour une vaste opération de contrôle.

Au total, 409 personnes ont été contrôlées, indiquent les services de l’État, dont 33 ont été interpellées pour trafic de stupéfiants. 6 d’entre elles ont été placées en garde à vue.

8 individus en situation irrégulière ont par ailleurs été remis à la police aux frontières, 13 amendes forfaitaires délictuelles ont été délivrées, notamment pour consommation de stupéfiants ou défaut de permis de conduire, indique encore la préfecture du Rhône. Deux commerces ont enfin été contrôlés : l’un a été sanctionné pour travail dissimulé, l’autre pour non-conformité des caisses dressées.

