Actualité
Contrôle de police à la gare de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon. @PoliceNat69

400 contrôles, 33 interpellations… Vaste opération de contrôle dans le 9e arrondissement de Lyon

  • par Clémence Margall

    • La direction interdépartementale de la police du Rhône a mené une opération de contrôle du 28 au 30 octobre dans le quartier de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon.

    Après la Presqu’île, le quartier de la Guillotière ou Saint-Priest, la préfecture du Rhône poursuit son plan de restauration de la sécurité du quotidien. Entre les 28 et 30 octobre, la direction interdépartementale de la police du Rhône s’est rendue dans le quartier de la gare de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon, pour une vaste opération de contrôle.

    Au total, 409 personnes ont été contrôlées, indiquent les services de l’État, dont 33 ont été interpellées pour trafic de stupéfiants. 6 d’entre elles ont été placées en garde à vue.

    8 individus en situation irrégulière ont par ailleurs été remis à la police aux frontières, 13 amendes forfaitaires délictuelles ont été délivrées, notamment pour consommation de stupéfiants ou défaut de permis de conduire, indique encore la préfecture du Rhône. Deux commerces ont enfin été contrôlés : l’un a été sanctionné pour travail dissimulé, l’autre pour non-conformité des caisses dressées.

    Lire aussi :

    à lire également
    montée de la sarra trail Lyon
    Lyon Urban Trail by night, l'autre Fête des Lumières de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    400 contrôles, 33 interpellations… Vaste opération de contrôle dans le 9e arrondissement de Lyon 13:13
    montée de la sarra trail Lyon
    Lyon Urban Trail by night, l'autre Fête des Lumières de Lyon 13:12
    Isère : le dernier survivant de la déportation s'est éteint ce vendredi 12:49
    police Lyon
    Un Afghan de 20 ans arrêté à Lyon et écroué pour association de malfaiteurs terroriste 12:25
    embouteillages à Lyon voitures
    Article payant Les conditions de circulation à Lyon 12:21
    d'heure en heure
    neige
    Rhône : les pneus neige obligatoires dès le 1er novembre dans ces 96 communes  12:00
    Article payant Respire-t-on vraiment mieux à Lyon ? Le grand paradoxe des bouchons 11:39
    Théâtre de la Croix-Rousse : L’Art d’avoir toujours raison, une fois de plus ! 11:15
    Article payant Au cœur du Bugey : immersion dans les entrailles du nucléaire français 10:56
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air bonne à moyenne ce samedi 10:27
    Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d’un étudiant de l’EM Lyon 09:58
    Nuit d’Halloween à Lyon : 9 interpellations et plusieurs dégradations 09:25
    Article payant "La réforme la plus structurelle pour baisser le déficit est celle des retraites" 09:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut