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Grâce au programme Tims, 50 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes ont trouvé une alternative à la voiture

  • par LR

    • Lancé en 2023 par l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, le programme Tims permet aux habitants de communes rurales de se déplacer de façon durable et inclusive.

    Prix du carburant qui grimpe en flèche, transports en commun difficiles d’accès… Les complications rencontrées par les habitants des communes rurales d’Auvergne-Rhône-Alpes pour se déplacer ne manquent pas. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui dépendent de leur voiture. Ils seraient environ 78 % selon l’observatoire national de la politique de la ville (2017). Tandis que le nombre de personnes qui renoncent à se déplacer, faute de solutions de mobilités adaptées explose, créant une vraie inégalité d’accès à l’emploi et aux soins, mais aussi une perte de lien social.

    En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 800 000 personnes qui rencontreraient des difficultés pour se déplacer : 25 % des personnes en insertion ne disposent pas de solutions de transport et 200 000 actifs parcourent 50 km chaque jour pour aller travailler (75 % d’entre eux le font en voiture individuelle), détaille la base de données TerriSTORY.

    Lire aussi : Lyon : TCL est le premier réseau de transports en commun accessible en France 

    273 000 km parcourus grâce à Tims

    Face à ces problématiques, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement a réussi à lever près de 5 millions d’euros pour financer la création de 16 projets destinés à promouvoir des alternatives durables à la voiture individuelle. Lancé en 2023, le programme Tims a depuis permis à 50 000 habitants régionaux de se déplacer, soit environ 273 000 km parcourus via des transports à la demande, du covoiturage, ou encore la location ou mise à disposition de vélos.

    Dans les Monts du Lyonnais, où l’offre de transports peut être limitée, le service de covoiturage solidaire bénévole initié par les 32 communes est un succès. Ce dernier a en effet rapidement dépassé les 100 bénévoles, permettant aux personnes qui font appel au service de pouvoir se rendre à leur rendez-vous ou simplement d’aller faire les courses.

    Sur l’ensemble de la région, ce sont 30 000 tonnes de gaz à effet de serre qui ont été économisés depuis 2023.

    Lire aussi : ZTL modifiée et rue Grenette rouverte aux voitures : à Lyon, deux associations s’inquiètent des choix de Véronique Sarselli

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