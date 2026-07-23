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Les quatre suspects ont été écroués ce mercredi. ©Tim Douet

Accident sur l’A43 près de Lyon : les quatre individus suspectés d’avoir participé à un cambriolage ont été incarcérés

  • par Corentin Lucas

    • Les quatre suspects ayant provoqué la pagaille sur l’A43 en direction de Lyon ce lundi 20 juillet ont été écroués.

    La matinée avait été mouvementée lundi 20 juillet sur l’A43, en direction de Lyon. Vers 7h40, une voiture et un poids lourd étaient entrés en collision à hauteur de Nivolas-Vermelle et Ruy-Montceau, près de Bourgoin-Jallieu (Isère). Les quatre occupants de la voiture avaient alors quitté le véhicule et pris la fuite à pied en franchissant les clôtures qui bordent l’autoroute. Un policier qui se rendait à son travail aurait aperçu la scène et fait usage de son arme pour tenter d’interpeller l’un des fuyards.

    Un important dispositif de recherche a ensuite été déployé, avec l’appui de gendarmes, de policiers et d’un hélicoptère. Les quatre suspects ont finalement été retrouvés et interpellés. L’un d’entre eux, le conducteur du véhicule, est âgé de 17 ans et ne possède pas de permis de conduire.

    L’enquête a permis de faire le lien avec un véhicule Renault Kadjar volé durant le week-end à Sainte-Foy-lès-Lyon. Les forces de l’ordre ont également découvert dans la voiture plusieurs centaines de téléphones portables. Le butin proviendrait d’un cambriolage commis dans un entrepôt logistique situé à côté de Nice, dans les Alpes-Maritimes.

    Après leur garde à vue, les quatre suspects ont été présentés au parquet ce mercredi. D’après nos confrères du Dauphiné libéré, ils ont été placés en détention provisoire dans différentes prisons de la région lyonnaise, dans l’attente de leur jugement.

    Lire aussi : Au sud de Lyon : une voiture s’encastre dans un camion sur l’A47, une victime en urgence absolue

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