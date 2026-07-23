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Près de Lyon, ITEN veut révolutionner les implants médicaux grâce à ses batteries solides

  • par LR

    • Basée à Dardilly, l'entreprise ITEN développe une nouvelle génération de batteries solides destinées aux implants médicaux, avec l'ambition de les rendre plus sûrs, plus compacts et plus autonomes.

    La société ITEN, installée à Dardilly près de Lyon, franchit une nouvelle étape dans le développement de sa technologie de stockage d'énergie. L'entreprise annonce adapter ses batteries "tout solide" aux implants médicaux de classe III, les dispositifs les plus exigeants en matière de sécurité, comme les assistants cardiaques ou, à terme, les neurostimulateurs et implants auditifs.

    Dans le cadre du projet européen SOLIMED, ITEN travaille à concevoir des batteries plus compactes, rechargeables sans fil et capables de fonctionner durablement dans le corps humain. Contrairement aux batteries classiques, leur technologie ne contient ni électrolyte liquide ni matériau organique, limitant ainsi les risques d'échauffement, d'inflammabilité ou de gonflement.

    "Le stockage de l'énergie constitue l'un des principaux verrous au développement d'implants toujours plus petits, plus performants et plus durables", souligne Vincent Cobée, directeur général d'ITEN. À terme, l'entreprise espère contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'implants médicaux, plus fiables et offrant une meilleure qualité de vie aux patients.

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