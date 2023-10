Ils étaient 400 à participer à la deuxième édition de la chorale éphémère de TraLaLyon (dont Lyon Capitale était le partenaire). Retour en son et en images sur cette manifestation artistique.

Parce que le chant rassemble, ce sont 400 choristes amateurs qui se sont réunis dans la crypte de la Basilique de Fourvière pour interpréter ensemble le titre rock, Believer, d'Imagine Dragon et quelques gospels au travers d'un medley de chansons du film Sister Act : I will follow him - Ain't no moutain - This little light of mine et Oh happy day.

Lors de leur inscription, les choristes ont reçu un fichier audio ainsi que les textes des œuvres afin de s'entraîner. Mais le jour J, pas de playback ni de coupures, juste la musique pour les guider, et, Bien sûr, les directions des deux chefs de chœur, Renato di Folco et Zoelie Macaudière.

