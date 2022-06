"Tra La Lyon" ou Queen qui résonne sur l'esplanade de Fourvière, au pied de la basilique.

Sous les orangés du soleil couchant et un ciel parfaitement bleu, jeudi 9 juin à 21hoo, 365 choristes amateurs ont chanté le tube planétaire de Queen, "Don't stop me now".

Une première organisée par l'association "Art en live" et l’agence "Esprit des Sens" qui ont mis sur pied " Tra La Lyon", un moment de musique unique sur l’esplanade de la basilique de Fourvière.

Après quelques répétitions, l'immense chorale s'est lancée pour une prise unique. Et ça donne...

Part 1 de Dont' stop me now de Queen par Tra la Lyon

Une chorale de 365 personnes sur l’esplanade de #Lyon #Fourviere chantant Don’t stop me now de Queen : ça donne #tralalyon ! (Part 1) pic.twitter.com/vZO8hL40kS — Lyon Capitale (@lyoncap) June 9, 2022