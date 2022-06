Lyon : plus que quelques heures pour déclarer ses impôts dans le Rhône

Les Rhodaniens n'ont plus que jusqu'à ce soir minuit pile pour déclarer leurs impôts en ligne. Une démarche obligatoire pour tous les contribuables, qui peut être majorée si cela n'est pas effectué. Explications.

Cela prend fin à minuit ce soir, mercredi 8 juin. Il ne reste plus que quelques heures pour les Français des départements allant de 55 à 976 pour déclarer leurs impôts. Le Rhône, numéro 69, est donc concerné par cette ultime date limite de période déclarative.

Tous les foyers imposables, déclarant leurs impôts en ligne et qui ne l'ont toujours pas fait, doivent donc se rendre sur le site impots.gouv.fr en urgence. Pour plusieurs départements de la région, il est déjà trop tard pour déclarer ses impôts. Le formulaire papier et les départements de 01 à 54 ont déjà dépassé les dates limites fixées les 24 et 31 mai.

Les contribuables lyonnais qui ne respecteraient pas la date limite de période déclarative fixée à aujourd'hui, mercredi 8 juin, s'exposent à une première majoration de 10 % de leur impôt sur le revenu. Un chiffre qui pourrait monter à 20 % en cas de dépôt tardif dans les 30 jours, qui suivent la mise en demeure, puis enfin à 40 % si aucune déclaration n'est déposée.