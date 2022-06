Agnès Marion, candidate Reconquête dans la 10e circonscription du Rhône, est l’invitée de 6 minutes chrono.

Si une alliance locale entre Reconquête et le Rassemblement national semblait possible, le national a bloqué tout rapprochement dans le Rhône. Une désunion qui obscurcit l’horizon de Reconquête en perte de vitesse dans les sondages depuis le printemps. Agnès Marion, candidate du parti d’Eric Zemmour dans la 10e circonscription du Rhône, évoque des candidatures de témoignage pour ces élections législatives : “nous avons une imputation locale qui est en train de s’installer. Nous sommes un parti neuf. On progresse. Nous avons des candidats partout et nous espérons faire des résultats honorables”.

Dans la 10e circonscription, Agnès Marion pourrait bénéficier d’un effet d’aubaines. Le RN ne présente pas de candidat et soutient Gerbert Rambaud (Debout la France) : “C’est une situation qui m’a étonné. Je m’en réjouis. les électeurs me connaissent. J’ai été la candidate du FN en 2007, 2012 et 2017. Des électeurs du RN ont déjà voté pour moi”.