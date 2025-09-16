4,9 kg de résine de cannabis, une arme de poing et plus de 1 500 euros en espèces ont été découverts dans le sac d'un homme à Vaulx-en-Velin. Deux individus ont été placés en détention provisoire.

Vendredi 12 septembre, un individu a attiré l'attention d'une patrouille de police sur l'avenue Voltaire à Vaulx-en-Velin. Selon le Progrès, les faits seraient survenus aux alentours de 20 h, à proximité d'un point de deal. Alertées par un comportement suspect, les forces de l'ordre auraient alors contrôlé un individu dans sa voiture où se trouvait 900 euros en espèces.

Tandis que l'homme séjournait en garde à vue, une perquisition était réalisée à son domicile. Quelle surprise alors pour les enquêteurs de voir un individu quitter l'appartement en courant avec un gros sac sur le dos. Rapidement interpellé, l'homme n'était autre que le frère aîné du premier individu. 4,9 kg de résine de cannabis, une arme de poing, des munitions et 1 530 euros en espèces ont été retrouvés dans le sac. 850 euros ont également été retrouvés au sein du domicile.

Agés de 20 et 25 ans, les deux frères ont été placés en détention provisoire dimanche 14 septembre dans l'attente de leur jugement.

