La police fait usage de gaz lacrymogènes le mercredi 10 septembre à Lyon pour disperser les manifestants en marge du mouvement « Bloquons tout ». (CHASSIGNOLE / AFP)

"Bloquons Tout" : sept personnes jugées en comparution immédiate

  • par Loane Carpano

    • Vendredi 12 septembre, sept personnes impliquées dans des débordements liés au mouvement "Bloquons Tout" ont été jugées en comparution immédiate à Lyon.

    Vendredi 12 septembre, sept personnes impliquées dans le mouvement "Bloquons Tout" du 10 septembre ont été jugées en comparution immédiate. Selon les informations du Progrès, il leur est reproché les faits de : Violences sur des policiers, dégradations, port ou transport d’artifices, rébellion, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens.

    A l'issue de l'audience, deux prévenus ont été condamnés respectivement à un an et six mois d'emprisonnement à domicile avec bracelet électronique, tandis qu'un prévenu a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Un quatrième prévenu s'est vu attribuer une peine de six mois d’emprisonnement, sans mandat de dépôt. Deux autres ont écopé de six et huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. Enfin, un prévenu a été condamné à six mois avec sursis.

    Des peines complémentaires ont également été prononcées par le tribunal correctionnel. Entre autres : l'interdiction de participer à des manifestations, de porter ou de détenir une arme et des privations du droit d'éligibilité.

