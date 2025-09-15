Sortie de route mortelle en Isère : un jeune rhodanien de 18 ans retrouvé abandonné par son conducteur

Dimanche 14 septembre au matin, un passager de 18 ans, originaire du Rhône, a été découvert sans vie dans une voiture accidentée à Oytier-Saint-Oblas (Isère).

C’est une infirmière qui a donné l’alerte, dimanche vers 7 heures, en découvrant une Clio accidentée en contrebas de la route de Saint-Georges-d’Espéranche à Oytier-Saint-Oblas, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Le véhicule avait sectionné un poteau électrique en béton avant de finir sa course dans un champ de maïs. Le choc, d’une extrême violence, a écrasé le côté droit de l’habitacle.

Les gendarmes, une fois les lieux sécurisés, ont découvert le corps sans vie d’un passager de 18 ans, domicilié dans le Rhône. Mais le conducteur avait disparu. Retrouvé à son domicile de Saint-Georges-d’Espéranche en fin de matinée, il a été interpellé et placé en garde à vue. Selon les premiers éléments, il aurait réussi à s’extraire seul de la voiture avant de rentrer chez lui, abandonnant son ami.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les circonstances exactes du drame. Des prélèvements sanguins ont été effectués pour savoir si le conducteur avait consommé alcool ou stupéfiants. Selon les constatations, la Clio circulait à vive allure lorsqu’elle a dévié de sa trajectoire dans une courbe.