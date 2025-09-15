Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Sortie de route mortelle en Isère : un jeune rhodanien de 18 ans retrouvé abandonné par son conducteur

  • par La Rédaction

    • Dimanche 14 septembre au matin, un passager de 18 ans, originaire du Rhône, a été découvert sans vie dans une voiture accidentée à Oytier-Saint-Oblas (Isère).

    C’est une infirmière qui a donné l’alerte, dimanche vers 7 heures, en découvrant une Clio accidentée en contrebas de la route de Saint-Georges-d’Espéranche à Oytier-Saint-Oblas, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Le véhicule avait sectionné un poteau électrique en béton avant de finir sa course dans un champ de maïs. Le choc, d’une extrême violence, a écrasé le côté droit de l’habitacle.

    Les gendarmes, une fois les lieux sécurisés, ont découvert le corps sans vie d’un passager de 18 ans, domicilié dans le Rhône. Mais le conducteur avait disparu. Retrouvé à son domicile de Saint-Georges-d’Espéranche en fin de matinée, il a été interpellé et placé en garde à vue. Selon les premiers éléments, il aurait réussi à s’extraire seul de la voiture avant de rentrer chez lui, abandonnant son ami.

    Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les circonstances exactes du drame. Des prélèvements sanguins ont été effectués pour savoir si le conducteur avait consommé alcool ou stupéfiants. Selon les constatations, la Clio circulait à vive allure lorsqu’elle a dévié de sa trajectoire dans une courbe.

    à lire également
    TCL lyon metro
    Métropole de Lyon : la délinquance dans les transports reste élevée malgré un recul

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Saison culturelle à la Renaissance : théâtre, cirque, danse… en musique ! 12:12
    gendarme
    Sortie de route mortelle en Isère : un jeune rhodanien de 18 ans retrouvé abandonné par son conducteur 11:25
    TCL lyon metro
    Métropole de Lyon : la délinquance dans les transports reste élevée malgré un recul 10:40
    Accident sur l'A7 : un trentenaire tué, le chauffard revenait de discothèque 09:57
    Lyon : un homme blessé par balles dans le 8e arrondissement 09:35
    d'heure en heure
    Saône-et-Loire : ce dispositif d'urgence activé pour un exercice 09:19
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : la Part-Dieu devient une galerie d’art le temps d’une expo 08:47
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce lundi 08:17
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Homme tué par balles à Lyon : un jeune de 19 ans mis en examen et écroué 07:55
    L'OL se saborde à Rennes et encaisse sa première défaite de la saison 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi entre nuages et averses à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus 07:12
    Sonia Barkallah, enquête sur les expériences de mort imminente
    Expériences de mort imminente : "il ne faut pas mélanger avec le new age ou l’ésotérisme"assure Sonia Barkallah 07:00
    tor des géants ultra trail
    "Les personnes, poussées par la motivation de terminer le Tor des Géants, apprennent des moyens plus efficaces de faire face aux difficultés" 14/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut