Mathilde Panot en réunion publique ce jeudi à Villeurbanne

Jeudi 18 septembre, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée Mathilde Panot, sera présente à Villeurbanne pour animer une réunion publique.

Sa venue avait été annoncée cet été, la députée du Val-de-Marne et présidente du groupe LFI à l'Assemblée Mathilde Panot sera en réunion publique à Villeurbanne jeudi 18 septembre. Cette dernière sera présente aux côtés du député insoumis de Villeurbanne Gabriel Amard et des chefs de file des Insoumis pour les municipales villeurbannaises Gaëlle Fabriguet et Mathieu Garabedian.

Le rendez-vous est donné à 19 h, il succèdera la journée de grève et de manifestation intersyndicale prévue jeudi 18 septembre.

Lire aussi : Sandrine Runel (PS) : "La France ne souffre pas d’un problème de dette, mais d’un problème de recettes"