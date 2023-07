Samedi soir, une série d'orages accompagnés d'averses de grêle a frappé la Drôme et l'Ardèche, provoquant des dégâts matériels importants.

Entre 16 heures et minuit, les pompiers ont été sollicités pour plus d'une centaine d'interventions afin de faire face aux dégâts causés par les fortes pluies et les violentes rafales de vent selon Le Dauphiné Libéré. Malgré la violence des intempéries, aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels ont été nombreux.

Les communes de Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage ont été parmi les plus touchées par les orages violents. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à une quarantaine de reprises dans ces secteurs pour faire face à des inondations et des chutes d'arbres. Heureusement, aucune victime n'a été signalée, mais de nombreux foyers, environ 4500, ont été privés d'électricité à la suite des intempéries.

Voici une vidéo du premier orage de grêle - centre-ville de Romans-sur-Isère. pic.twitter.com/TRybOALEnk — Sandrine Joseph (@sandrinejoseph) July 29, 2023

Les réseaux sociaux se sont également agités suite à ces événements météorologiques exceptionnels. Des vidéos de torrents de pluie à Mauves ont circulé sur les réseaux sociaux, témoignant de l'ampleur des précipitations. Une habitante a même partagé des images impressionnantes de grêlons tombant en masse dans cette même commune.

Retour sur les violents #orages de ce samedi, avec d'importantes précipitations à Mauves, Ardèche (07300). Remerciements à Pascal Courtial pour le partage de sa vidéo. #Météo #Ardèche pic.twitter.com/KX5iF4HdJW — Agate Météo (@AgateMeteo) July 30, 2023

Les pompiers ont principalement été appelés pour dégager la voirie, ce qui a nécessité un important effort logistique pour rétablir les axes de circulation. Néanmoins, aucune blessure n'a été signalée.