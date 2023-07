Le métro B à l'arrêt du lundi 31 juillet au vendredi 18 août

La ligne B du métro de Lyon ne sera pas en service du lundi 31 juillet au vendredi 18 août en raison des travaux d'extension jusqu'à St-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.

La suspension du service fait partie des efforts en cours pour étendre la ligne jusqu'à St-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, ce qui améliorera la connectivité et l'accessibilité pour les usagers de la région. Bien que cette interruption puisse causer des désagréments aux usagers réguliers du métro, des mesures alternatives ont été mises en place pour minimiser les perturbations pendant cette période.

Des bus relais de substitution toutes les 10-15 minutes

Afin de permettre aux voyageurs d'atteindre leurs destinations de manière pratique, des bus relais temporaires seront disponibles pour transporter les usagers de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Gare d'Oullins et vice versa. Ces bus relais fonctionneront à des intervalles réguliers de 10 à 15 minutes, assurant une transition fluide entre les deux stations.

Les premiers départs des bus relais seront à 4h52 de Gare d'Oullins et Gare Part-Dieu Vivier Merle. Les derniers départs auront lieu à 0h21 au départ de Gare d'Oullins (à 1h50 les vendredis et samedis) et à 0h11 au départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle (à 1h58 les vendredis et samedis). Ces mesures permettront aux usagers de continuer leurs déplacements malgré la suspension temporaire du service sur la ligne B.

L'arrêt Stade de Gerland Le LOU ne sera plus desservi

Pendant cette période, les bus relais ne desserviront pas l'arrêt Stade de Gerland Le LOU. Cependant, les usagers auront la possibilité d'utiliser l'arrêt Halle Tony Garnier, où ils pourront facilement prendre la correspondance avec la ligne de bus 60, qui les emmènera directement au Stade de Gerland. De plus, pour ceux qui préfèrent marcher, la station Stade de Gerland Le LOU sera accessible à pied depuis Debourg en seulement 8 minutes de marche.