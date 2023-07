Samedi soir, le groupe Indochine a offert un spectacle à couper le souffle pour clôturer en beauté les Nuits de Fourvière. Un événement qui a laissé le public comblé et marqué par une annonce surprise.



Dans une ambiance digne des grandes occasions malgré quelques gouttes de pluie, près de 4000 fans ont assisté à un concert d'Indochine "familial", bien éloigné de celui du Groupama Stadium en juin 2022 (un concert ayant accueilli 72 500 fans). Parmi les chanceux présents à Fourvière ce samedi, Maurice Martins, un admirateur venu tout spécialement de Clermont-Ferrand pour l'occasion, exprime son enchantement : "L'idée d'un concert surprise était tout simplement géniale. C'était mon tout premier concert d'Indochine, et dans ce cadre intime, c'était tout simplement magique. Bravo aux organisateurs".

Les "classiques", plus grands succès de la soirée

"L’ambiance était vraiment excellente, le public chantait et le chanteur s'est mêlé à la foule. Les chansons étaient variés : 'L'aventurier' - pour les anciens - et ses nouvelles chansons. C’était un bon mélange mais on voit bien que la nostalgie a pris le dessus . Ça bougeait davantage sur leurs anciennes chansons."

Indochine , nuit de Fourvière , Lyon 👍💕 pic.twitter.com/o8JAGWwa7E — Maurice Martins (@martinsmaurice2) July 29, 2023

Un nouvel album en préparation

En apothéose de cette soirée, alors que le concert touchait à sa fin, Nicola Sirkis a pris la parole pour annoncer une nouvelle qui a fait battre plus fort le cœur des fans du groupe de pop-rock français. Après avoir évoqué la bien méritée période de repos suite à une tournée intense avec pas moins de 11 concerts depuis le début du mois de juin - le dernier concert est prévu le 4 août à Braine-le-Comte (Belgique) -, le chanteur a révélé que le groupe prépare un nouvel album, qui sera enregistré courant août.

Cette annonce a créé un véritable enthousiasme parmi les spectateurs, qui attendent avec impatience la sortie de ce nouvel opus. Indochine continue donc d'écrire son histoire avec passion et détermination, offrant à ses fans un avenir musical prometteur.