Les Journées de l'Économie se sont tenues du mercredi 3 au vendredi 5 novembre à Lyon. Trois jours pour mieux comprendre le monde grâce à la crème des économistes.

Clap de fin pour les Journées de l'Économie (Jéco) qui se sont tenues à Lyon les 3, 4 et 5 novembre derniers. Une 14e édition placée sous le signe des enjeux économiques post-pandémie, dans laquelle les 60 conférences proposées ont trouvé leur public. En effet, les 10 700 visiteurs venus sur place ont pu écouter tout au long des trois jours, les 250 intervenants venus "débattre des sujets des grands sujets d’actualité économique et sociale".

Lire aussi : Les 14es Journées de l'économie s'ouvrent à Lyon

Organisé par la Fondation pour l'Université de Lyon, l'événement a rassemblé cette année 43 000 participations dont 32 500 en lignes. Un chiffre très satisfaisant "pour une édition de reprise", selon Pascal le Merrer, fondateur et directeur général des Jéco. "Les thèmes post-pandémie et toutes les questions qui s’articulent autour du citoyen (santé, logement, industrie) ont suscité un fort intérêt de la part des visiteurs et internautes" déclare-t-il.

Les conférences proposées tout au long de la semaine sont désormais disponibles en replay sur la chaîne YouTube des Jéco, indique l'organisation dans un communiqué.

La semaine dernière, Lyon Capitale avait invité dans l'émission "6 minutes chrono", Pascal le Merrer, fondateur et directeur général des Jéco :

Lire aussi : Journées de l'économie de Lyon : rapprocher le grand public de l'économie

Lire aussi : Lyon : des Journées de l'Économie pour comprendre le monde post-pandémie