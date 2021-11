Les 14es Journées de l'économie s'ouvrent à Lyon

Accessibles à tous, sur place ou en direct sur votre tablette, les Journées de l'économie se tiennent à Lyon du mercredi 3 au vendredi 5 novembre. La crème des économistes est au rendez-vous.

Mieux comprendre le monde. Organisées par la Fondation pour l’Université de Lyon (dont l'objectif est d’appuyer l’ambition de l’Université de Lyon d’être parmi les 10 plus grands pôles d’enseignement supérieur et de recherche en Europe) les JECO (Journées de l'économie) proposent 3 jours de conférences et débats sur des sujets d’actualité. Autour de la table, des professeurs, des femmes et des hommes politiques, des représentants de grandes associations, des patrons d’entreprises, mais aussi des étudiantes et des étudiants.

Les Jeco, comme on les surnomme, comme le lézard, et dont Lyon capitale est partenaire media, visent à favoriser un débat économique qui associe tous les acteurs du monde économique.

Permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux économiques de leur vie quotidienne,

Quand Pascal Le Merrer, professeur d'économie à l'ENS, a créé les Journées de l'économie, en 2008, c'était pour faire face à un constat, celui du "rapport difficile entre les Français et l'économie considérée soit comme une discipline technique soit comme une discipline réservée à une élite (...) Soit les économistes sont perçus comme des gens jamais d'accord, l'un dit blanc, l'autre dit noir, soit ils ne seraient pas dignes de confiance car plutôt au service de l'élite, avec tout un débat sur l'économie mainstream et une économie qui serait plus contestataire."

La vocation des Journées de l'économie est pédagogique : elles proposent de rapprocher le grand public de l’économie, en l’éclairant sur les enjeux économiques et les grandes mutations actuelles, avec une triple ambition :

- permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux économiques de leur vie quotidienne,

- les aider à interpréter les grandes mutations économiques et sociales du monde

- favoriser un dialogue entre les différents acteurs qui ont compétence à parler d’économie.

Pour, tel est le thème de cette 14e édition, faire des utopies une opportunité.

Les Journées de l'économie à suivre en direct ici

>> Tout le programme ICI <<

A lire aussi, voir et écouter sur le même sujet :

6 minutes chrono : Journées de l'économie de Lyon : rapprocher le grand public de l'économie

6 minutes chrono : Impact fiscal de l'immigration, coûts et bénéfices