Lyon : des Journées de l'Économie pour comprendre le monde post-pandémie

Les Journées de l'Économie débutent à Lyon mercredi 3 novembre. L'objectif : proposer au public des clés de lecture pour comprendre le monde grâce à la grande diversité de sujets abordés, sous l'angle économique.

La 14 ème édition des Journées de l'Économie - dont Lyon Capitale est partenaire - se tiendra du mercredi 3 novembre au vendredi 5 novembre à Lyon. Au programme : la sortie de crise et les transformations majeures à venir qu’elles soient politiques, économiques et sociales. En tout, c'est 60 conférences et plus de 270 intervenants qui se relaieront pour ces trois jours d'interventions, devant des professionnels, des étudiants ou des simples passionnés de l'économie. Le thème de cette année s'articulera autour du sujet suivant : "Faire des utopies une opportunité".

Alors que l'année dernière, l'événement s'était déroulé sur fond de crise sanitaire et 100 % en ligne, l'organisation propose cette année un format hybride : 30 conférences en présentiel et 19 en ligne. Seront notamment présents : Georges Képénékian, ancien maire de Lyon, Laurent Berger, secrétaire national de la CFDT et Daniel Cohen, professeur de Sciences économiques à l'ENS.

La Cité de la gastronomie deviendra l’un des centres névralgiques des Jéco. Mais d'autres lieux font leur apparition pour cette nouvelle édition comme la Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon au Grand Hôtel-Dieu.

Les grands rendez-vous des Journées de l'Économie :

Mercredi 3 novembre à 11 h : conférence : un chemin vers un monde plus résilient

conférence : un chemin vers un monde plus résilient Jeudi 4 novembre à 18 h : conférence : rebâtir la souveraineté technologique

conférence : rebâtir la souveraineté technologique Vendredi 5 novembre à 16 h : conférence : penser l’économie post-pandémie

Découvrez le programme détaillé ici.

Inscriptions gratuites sur journeeseconomie.org.