Lyon : plus de 700 personnes contrôlées lors d’une opération à la Guillotière

  par Clémence Margall

    • Les 15 et 16 septembre derniers, 717 personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre près de la place Gabriel Péri (3e et 7e arr.), à Lyon. 12 individus ont notamment été interpellés et 1 140 paquets de cigarettes ont été saisis.

    Après des opérations près de la place des Terreaux, à la Croix-Rousse ou encore dans le quartier de la Part-Dieu, les services de l’État poursuivent la mise en œuvre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Les 15 et 16 septembre derniers, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône s’est, en effet, rendue dans le secteur Gabriel Péri (3e et 7e arr.) de Lyon pour mener différents contrôles.

    12 personnes interpellées et 6 placées en garde à vue

    Cette opération, menée par 157 policiers (effectifs de la division, effectifs départementaux, SISTC, CRS 83) ainsi que des agents de la police municipale et des agents de la RATP, a permis le contrôle de 717 personnes, dont 12 ont été interpellées et 6 placées en garde à vue. Une trentaine d’infractions a également été constatée (tapages, délits routiers, transports en commun) et 16 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour divers délits, dont une occupation de halls ou des défauts de permis de conduire.

    Au cours de la soirée, 17 individus en situation irrégulière ont par ailleurs été contrôlés et remis à la police aux frontières. 1 140 paquets de cigarettes, des comprimés de psychotropes ainsi que 4 000 euros en espèces ont été saisis. Deux commerces ont enfin été frappés d’une procédure pour travail dissimulé.

