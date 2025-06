Rillieux-la-Pape : 172 personnes contrôlées et quatre interpellations dans une vaste opération de police

Une importante opération de police s’est déroulée à Rillieux-la-Pape les 10 et 11 juin dans le cadre du plan départemental de sécurisation du quotidien.

Une vaste opération de police a eu lieu les 10 et 11 juin dernier à Rillieux-la-Pape. L’opération, conduite par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, a mobilisé pas moins de 139 policiers nationaux, 7 agents de police municipale, 10 agents de la RATP ainsi que des agents de la direction départementale de la protection des populations.

Ce dispositif renforcé s’inscrit dans une série d'interventions similaires dit de "restauration de la sécurité du quotidien", déjà déployées à Lyon (secteurs des Terreaux, de la Guillotière, de la Part-Dieu), à Meyzieu ou encore à Oullins-Pierre-Bénite.

61 infractions relevées

À Rillieux-la-Pape, les contrôles ont porté sur 172 personnes et 280 usagers des transports en commun. Bilan : 4 interpellations et 3 gardes à vue, notamment pour usage et recel de stupéfiants.

Pas moins de 61 infractions ont été relevées, allant des troubles sonores aux délits routiers, en passant par des infractions dans les transports. Treize amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour des faits variés : occupation illégale de halls d’immeuble, consommation de stupéfiants, défaut de permis ou d’assurance, port d’arme prohibé.

Trois commerces ont également été contrôlés sur les volets hygiène, sécurité alimentaire et conformité des bâtiments.