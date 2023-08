35 degrés et risque d'orages : la météo du samedi 12 août à Lyon

Ce samedi à Lyon, la chaleur sera dominante. Les températures devraient dépasser les 30 degrés de 11 heures à 22 heures et des orages pourraient venir rythmer l'après-midi.

Le ciel peu nuageux promet une matinée ensoleillée et la chaleur se fera ressentir tôt. A 10 heures, il fera déjà 28 degrés Celsius à Lyon. Un faible vent du Sud souffle légèrement, apportant un léger rafraîchissement.

L'après-midi s'annonce plus tumultueuse, avec des averses parfois orageuses prévues. Une hauteur de précipitations d'environ 2 millimètres est attendue, ce qui pourrait apporter un soulagement momentané à la chaleur écrasante. Néanmoins, les températures restent dominantes avec le thermomètre indiquant 33 degrés Celsius vers 14 heures et jusqu'à 35 degrés Celsius aux alentours de 17 heures. Un vent du Sud, assez faible, n'apporte que peu de répit.

Plus de 30 degrés jusqu'à 22 heures

Après quelques averses orageuses, le ciel se dégagera progressivement en soirée, laissant entrevoir de belles périodes d'éclaircies. Cependant, la chaleur ne montre aucun signe de relâche. Le thermomètre devrait afficher 32 degrés Celsius vers 20 heures.

À partir de 22 heures, la température commencera à baisser et descendra jusqu'à 22 degrés à 5 heures du matin.

Alors que la journée se profile avec des températures atteignant des niveaux alarmants, il est impératif de prendre des mesures pour se protéger de la canicule. Il est recommandé de rester hydraté en buvant régulièrement de l'eau, d'éviter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée et de se réfugier dans des endroits climatisés si possible.