Lyon : le métro C circule à nouveau dès samedi

Le métro C était fermé pour cause de travaux depuis le 24 juillet dernier. La ligne circule normalement à partir de demain.

La ligne C circule à partir de demain, samedi 12 août, confirme le réseau des Transports en commun lyonnais. Tous les arrêts seront desservis.

Travaux terminés

Des travaux permettant "d’optimiser les équipements du tunnel de la ligne C" étaient réalisés sur cette ligne. Les stations Hôtel de Ville Louis Pradel et Croix-Paquet n’étaient plus desservies à compter du 24 juillet, jusqu’à aujourd’hui vendredi 11 août.

Lire aussi : Deux stations du métro C non desservies à partir du lundi 24 juillet à Lyon.