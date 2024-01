Dernier jour du Salon de l'Étudiant à Eurexpo Lyon

Cette après-midi marque le dernier moment de rencontrer les exposants du Salon de l'Étudiant, installé au parc Eurexpo de Lyon depuis vendredi.

Parmi les exposants, des représentants d'écoles de toutes filières : ingénierie, droit, sport, économie et gestion, langues et littérature, management, etc. Avec une particularité pour cette édition : la présence du gouvernement du Québec pour les étudiants désireux d'effectuer une partie de leur cursus à l'étranger. Un live audio permet aussi de suivre le déroulement du Salon en direct.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon accueille 180 000 étudiants.