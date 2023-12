Lyon : la députée Anne Brugnera ne votera pas la loi immigration

Les députés devront se prononcer à 21h30 sur la loi immigration. Un texte que ne votera pas la députée Renaissance Anne Brugnera.

Dans notre émission quotidienne 6 minutes chrono de ce mardi, la députée de la majorité Anne Brugnera fixait ses lignes rouges concernant le texte de la loi immigration qui sortirait de la commission mixte paritaire. Elles portaient notamment sur la situation des étudiants étrangers et la "caution retour". Ce mardi, à quelques heures du vote, Anne Brugnera, ancienne élue socialiste, a annoncé qu'elle ne voterait pas le texte présenté par le gouvernement.

"Je juge trop importantes les concessions accordées à la droite en CMP. Je ne reconnais plus le texte initial que j’ai soutenu. J’ai toujours combattu les idées du Rassemblement national, je déplore qu’elles soient aujourd’hui reprises à leur compte par les « Républicains ». Je ne peux me résoudre à les voir inscrites dans la Loi. Je ne peux en conscience voter le texte issu de la CMP. Je suis consciente que celui-ci comporte certaines avancées, mais je choisis néanmoins de ne pas voter ce texte. Ce faisant, je reste fidèle à mes valeurs et loyale à mes électeurs lyonnais, opposés aux extrêmes", explique-t-elle dans un communiqué. Sans préciser à ce stade, si elle ira jusqu'à voter contre le texte.