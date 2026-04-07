Travail le 1er mai : la CGT appelle à la mobilisation à Lyon ce vendredi

La CGT dénonce une proposition de loi qui pourrait étendre le travail le jour de la fête des travailleurs et organise un rassemblement le 10 avril à Lyon.

Dans un communiqué offensif, la Confédération générale du travail s’oppose à la proposition de loi visant à permettre à certains salariés de travailler le 1er mai. Selon le syndicat, ce texte présenté au Parlement remettrait en cause le caractère exceptionnel de cette journée fériée, chômée et payée, symbole des luttes sociales depuis plus d’un siècle.

La CGT estime que la mesure profiterait surtout aux grandes enseignes et secteurs industriels, malgré l’argument avancé en faveur des petits commerces. Elle dénonce également la notion de "volontariat", qu’elle juge illusoire, craignant que les salariés soient contraints d’accepter sous peine de sanctions ou de difficultés à l’embauche.

Pour marquer son opposition, le syndicat appelle les travailleurs à interpeller leurs députés et à se mobiliser. Un rassemblement est prévu vendredi 10 avril à midi devant la préfecture du Rhône, à Lyon.