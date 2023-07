Thylacine et l’orchestre du conservatoire de Lyon lors des Nuits de Fourvière 2023. (Photo Hadrien Jame)

Les Nuits de Fourvière se sont achevées samedi 29 juillet sur les notes d’Indochine, concluant dans la ferveur une édition 2023 qui aura accueilli 166 000 spectateurs, avant que leur emblématique directeur Dominique Delorme ne passe la main.

Charnière, la 77e édition des Nuits de Fourvière s’est terminée samedi 29 juillet par un concert surprise d’Indochine, dans une ambiance survoltée, mais relativement intimiste avec 4 000 fans, bien loin des 72 500 spectres accueillis en juin 2022 au Groupama Stadium. Une soirée en forme d’apothéose après plus d’un mois de spectacles et de concerts, qui ont vu 166 000 spectateurs se presser dans les travées du Grand Théâtre de Fourvière et sur les autres sites du festival.

Pour cette dernière édition dirigée par Dominique Delorme, qui a passé la main mi-avril à Emmanuelle Durand et Vincent Anglade, les nouveaux co-directeurs, le festival a fait mieux qu’en 2022 où 153 000 personnes avaient été accueillies. Au travers des quelque 130 représentations proposées : 50 de théâtre, 22 de cirque, 12 de danse, 5 d’humour et 41 concerts, "Dominique Delorme a fait honneur aux artistes qui ont accompagné le festival ces dernières années : Baro d’evel, NoFit State Circus, Bartabas, María Pagés, Florence Foresti, la MusicBanda Franui, Benjamin Biolay, Vinicio Capossela, André Minvielle, Serge Valletti, Grigoris Vasilas", souligne la direction dans un communiqué.

Étendre le festival dans la ville à l'avenir

Désormais, place à la 78e édition dont la programmation, concoctée par Emmanuelle Durand et Vincent Anglade, sera dévoilée mi-mars. Comme nous l’écrivions au moment de leur présentation, concrètement, le festival ne devrait pas changer de visage, le duo souhaite travailler dans le respect de "l'immense travail réalisé en 20 ans". Parmi les nouveautés déjà annoncées, la mise en place d'une thématique chaque année, elle concernerait une douzaine d'évènements sur la centaine proposée. L'objectif est de "créer des passerelles entre les disciplines".

Lire aussi : Lyon : les premières nouveautés des Nuits de Fourvière dévoilées par la jeune direction

Exécutif métropolitain écologiste oblige, le duo souhaite également proposer un concept baptisé "Les petites nuits". À la manière de la Fête des Lumières à hauteur d'enfant, ces soirées seront dédiées aux enfants et aux familles. Enfin, les nouveaux co-directeurs souhaitent étendre le festival dans la ville, "faire en sorte que le festival descende de sa colline. Proposer des spectacles dans un stade de foot, un centre aquatique, un planétarium", détaillait en janvier Vincent Anglade. La transition devrait donc se faire en douceur.