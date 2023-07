Lyon : la SNCF met en vente 300 000 billets TGV à petits prix

La compagnie ferroviaire a mis en vente 300 000 billets TGV à partir de 29 euros. La vente flash est organisée entre lundi 31 juillet et mardi 1er août.

Bonne nouvelle pour les vacanciers qui n'ont pas encore réservé leur voyage pour ce mois d'août. La SNCF organise une vente flash lundi 31 juillet et mardi 1er août en mettant en vente 300 000 billets TGV Inoui et Intercités. Les Lyonnais pourront profiter de cet avantage pour partir dans le sud ou dans le nord. À noter que 12 allers-retours font le trajet Marseille-Lyon chaque jour. Tous les trajets du territoire sont concernés.

À partir de 29 euros

Premier arrivé premier servi. Les prix sont compris entre 29 et 49 euros. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, les voyageurs devront partir entre le 1er et le 31 août. En parallèle, les billets de la 1re classe sont accessibles pour un euro de plus.

L'objectif de cette opération est de permettre aux voyageurs de réserver leurs vacances à la dernière minute, fait valoir la SNCF. "Nous savons que tout le monde ne peut pas prévoir ses vacances plusieurs mois à l’avance et bénéficier des meilleurs prix à l’ouverture des ventes", avait expliqué Alain Krakovitch, directeur général de Voyages SNCF.