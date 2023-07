Le Tour de l’Ain s’élance lundi 31 juillet de Loyettes

Pour sa 35e édition, du 31 juillet au 2 août, le Tour de l’Ain verra 17 équipes sillonner les routes du département. Longue de 415 kilomètres, la course de trois étapes part ce lundi de Loyettes.

Le grand départ de la 35e édition du Tour de l’Ain sera donné ce lundi 31 juillet à 12h20 du stade de Loyette. Les 102 coureurs répartis en 17 équipes s’élanceront alors pour une étape de 115 km, globalement plate, en direction de la Plaine Tonique à Malafretaz.

Le parcours de la course de trois jours, longue de 455 km. (Crédit Alpes vélo)

Une étape pour débuter

Avant une arrivée qui pourrait se faire au sprint, si une échappée ne parvient pas à prendre la poudre d’escampette, le peloton franchira deux côtes de 4e catégorie. Située à 23 km du départ, la côte de Saint-Éloi et longue de 1 km la première difficulté présente un pourcentage moyen 4%. La seconde difficulté du jour, longue de 1,5 km se trouve à 79 km du départ et proposera un pourcentage moyen de 4% aux coureurs. Deux difficultés qui devraient être avalées rapidement par le peloton, sans creuser d’écarts.

Étape 1 - Crédit Alpes Vélo

Mardi, c’est un tout autre morceau qui attendra les coureurs dans la plaine de l’Ain. Ils devront se frotter au col de Fosses et surtout au col de Portes, lors d’une étape qui leur fera parcourir 124 km entre Saint-Vulbas et Lagnieu, avec un dénivelé positif de 2 031 mètres.

Étape 2 - Crédit Alpes Vélo

Lélex Monts-Jura, le juge de paix ?

Placée mercredi, pour le dernier jour de la course, l’étape reine s’élancera d’Oyonnax dans le Haut Bugey en direction de Lélex Monts-Jura, comme en 2022. Avec sept difficultés à passer, les coureurs devront franchir 2 905 mètres de dénivelé positif en 137 km. Une étape courte, mais intense qui passera par le col du Berthiand et les côtes de Viry et Giron à 6% de moyenne et surtout le Col de Menthières et ses 9,1 km à 7% de moyenne avant l’arrivée finale dans la station du Pays de Gex.

Étape 3 - Crédit Alpes Vélo

En 2022, Antonio Pedrero (Movistar Team) s’était imposé au sommet de Lélex Monts-Jura, le classement général revenant au coureur français de la Cofidis, Guillaume Martin, absent cette année de l’épreuve. Les spectateurs pourront notamment apercevoir les tricolores, Aurélien PAret-Peintre (AG2R Citroën Team), Rudy Molard (Groupama FDJ), Lilian Calmejane (Intermarché - Circus - Wanty) ou encore Alexi Vuillermoz (TotalEnergies).