165 000 aidants recensés dans la Métropole de Lyon

À l'occasion de la journée nationale des aidants en France, la Métropole de Lyon présentera l'accompagnement qu'elle propose au ministre des Solidarités, présent à Lyon ce jeudi.

Le 6 octobre met à l'honneur les près de 10 millions de personnes qui ont un rôle d'aidants auprès d'un proche. À cette occasion, la Métropole de Lyon va présenter ses actions à Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en déplacement ce jeudi à Lyon.

Une trentaine d'associations soutenues par la Métropole

Selon un comptage de la Métropole de Lyon, il y aurait actuellement 165 000 aidants sur le territoire. Autrement dit des personnes qui "prennent soin d'un proche âgé, malade ou en situation de handicap". La Métropole finance une trentaine d'associations qui mènent des actions de formation et d'accompagnement des aidants. Dans son budget, elle prévoit le versement d'une allocation personnalisée d'autonomie (APA) aux personnes âgées en hébergement temporaire et aux aidants, dont 28 332 ont bénéficié en 2021.

Depuis 2018, la Métropole de Lyon soutient également l'association Métropole Aidante, à laquelle elle a renouvelé son aide pour 2023-2025 en lui accordant une enveloppe 450 000 euros. Un moyen d'aider les aidants, qui peuvent y prendre un peu de répit. "De façon générale, faciliter leur accès aux multiples dispositifs de répits et d’accompagnement, via la « Métropole Aidante » a été, est et continuera à être l’une de nos priorités", fait valoir Pascal Blanchard, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la santé et des solidarités.

