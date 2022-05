Conférences, tables rondes et que visites axées sur les solidarités sont organisées par la Métropole de Lyon durant le mois de juin.

Du 31 mai au 23 juin se tiendra le Printemps des solidarités, un évènement élaboré dans le cadre de la construction du Projet métropolitain des solidarités (PMS) 2023-2027, de la Métropole de Lyon dont le but est de renforcer l’entraide et la cohésion.

A cette occasion, de nombreux événements auront lieu dans l’ensemble de la métropole Lyonnaise. Les manières d’aborder les solidarités étant multiples, les activités sont proposées pour tout âge et toute capacité.

L'échange comme pilier

Considéré comme clé de la solidarité, l’échange est un point central de cet évènement. Six conférences et sept tables rondes sont prévues tout au long de ce mois printanier. Parmi les thèmes abordés : lutte contre la pauvreté et l’exclusion, actions contre les déterminismes sociaux, changement de regard sur la santé mentale, accompagnement du secteur médico-social des femmes soumises à certaines vulnérabilités, etc.

25 visites sont également prévues sur l’ensemble du territoire métropolitain. Très diversifiées, elles permettront d’assister à des projections de documentaires ou bien de découvrir des endroits lyonnais inspirants. Le café intergénérationnel Chez Daddy ouvrira ses portes lundi 20 juin. Le Hello Bus présentera, quant à lui, ses équipes le jeudi 23 juin. Bagage’Rue fera découvrir son large service de bagagerie sociale destinée aux personnes en situation de grande précarité mardi 7 juin. Si vous souhaitez en voir encore bien plus, rendez-vous ce mois-ci dans la métropole Lyonnaise !

Une jauge étant mise en place pour l’ensemble des lieux et des activités proposés, il est primordial de s’inscrire au préalable sur : https://services.formulaireextranet.grandlyon.com/dshe/inscription-au-printemps-des-solidarites/