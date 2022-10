La Métropole de Lyon va mettre gratuitement 270 vélos verts supplémentaires à disposition des étudiants.

Le service de location de vélo FreeVélo'v, lancé en novembre 2021 par la Métropole de Lyon à destination de tous les étudiants âgés de 18 à 25 ans, fait un carton plein avec plus de 35 vélos réservés en une journée en septembre. A la rentrée scolaire, 930 vélos verts supplémentaires ont été attribués aux étudiants, qu'ils soient boursiers ou non et 270 nouveaux vélos vont être mis à disposition en novembre.

Pour rappel, FreeVélo'v est un vélo reconditionné, c’est-à-dire un vélo de seconde main, réparé et remis en parfait état de marche. La Métropole de Lyon a racheté une flotte de vélos inutilisés appartenant à l'entreprise danoise de location de vélos en libre-service, Donkey Republic. Les 10 000 vélos achetés - verts pour ne pas les confondre avec les rouges du service Vélo'v - sont mis à disposition au compte-goutte jusqu'en 2025 (350 vélos mis à la location en décembre 2021, 100 en juin 2022, 2 400 en décembre 2022 pour atteindre le chiffre de 10 000 en mai 2025).

Les étudiants peuvent réserver le vélo sur l'application à tout moment pour une durée locative de 3 à 12 mois. Les FreeVélo'v ne sont pas retirables sur les bornes du service Vélo'v. Ils sont uniquement disponibles dans deux magasins basés dans le 7e arrondissement de Lyon et à Villeurbanne. La municipalité prévoit d'ouvrir d'autres magasins de vélos : "le service étant encore très jeune, nous préférons le faire progressivement afin de maintenir la qualité du service proposé aux usagers (accueil, conseil, formation à l’utilisation du vélo)", nous confie la Métropole. Au 28 octobre 2022, il y avait 150 vélos verts de disponibles dans les deux points d'accueil de vélos.

Le reconditionnement des vélos en cours

Depuis le début du programme, la Métropole a déjà reçu 1 350 vélos sur les 10 000 prévus qu'elle doit reconditionner. Les étudiants qui n'ont pas encore bénéficié des FreeVélo'v devront patienter encore quelques semaines, puisque les 270 vélos verts prochainement disponibles sont en cours de finition, entre démontage, remontage et peinture. La Métropole de Lyon explique que les vélos "intègrent le stock disponible via l’outil de réservation au fur et à mesure de la validation de leur conformité (remontage, test sécurité, peinture…). A ce jour nous avons 90 réservations à venir, mais nous en recevons environ une dizaine par jour."

La Métropole ajoute que les vélos sont mis à la disposition des étudiants au "jour de le jour". Ce sont 2 000 vélos qui étaient prévus initialement pour compléter l'offre, mais la Métropole révèle être "légèrement en dessous du prévisionnel compte tenu des tensions sur le marché du vélo".