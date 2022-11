Une chute de rochers a eu lieu lundi 21 novembre sur la voie du train au niveau de Saint-Hilaire-du-Rosier, en Isère, causant l’interruption du trafic ferroviaire entre Valence et Grenoble. Le trafic des TER ne devrait pas reprendre avant mercredi à la mi-journée.

Mauvaise nouvelle pour les usagers de la ligne de train de Grenoble à Valence. Une chute des rochers survenue lundi 21 novembre au niveau de Saint-Hilaire-du-Rosier, en Isère, entraîne l’interruption du trafic TER entre les deux villes depuis le début d’après-midi.

Pas de reprise avant mercredi

Sur son compte Twitter, la SNCF précisait lundi que "le risque d’une nouvelle chute de rochers persiste" et que "des opérations de sécurisation sont en cours et se poursuivront dans la soirée et demain matin [mardi, NDLR] au moins jusqu’à midi".

🔴Axe Valence<>Grenoble : les constations après la chute des rochers et le début des opérations de sécurisation à Saint-Hilaire-Saint-Nazaire imposent de repousser l'estimation de reprise de la circulation à mercredi 23 novembre, à la mi journée. https://t.co/u5yvels7fe — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) November 21, 2022

La circulation ne devrait pas être rétablie entre Valence et Grenoble avant mercredi 23 novembre à la mi-journée. D’ici là, la SNCF a mis en place un service de substitution pour transporter les voyageurs de cette ligne, dans les deux sens de circulation.