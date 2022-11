Selon Santé publique France, plus de 2 800 décès supplémentaires ont été constatés en France pendant la canicule. Le Rhône est relativement épargné.

16,7 % de décès en excès observés lors des trois canicules de l'été 2022, a annoncé Santé publique France ce mardi 22 novembre. La région Auvergne-Rhône-Alpes a particulièrement été touchée, avec au total, 473 décès en excès. C'est à peine moins que l'Occitanie, région la plus impactée, et c'est plus que la région Provence-Alpes Côte d'Azur.

+ 53 % en Savoie

Dans la région, la Savoie et l'Ardèche sont les départements où l'excès de mortalité relatif est le plus important avec une hausse de 53 % pour le premier et de 52,3 % pour le second.

Au plan national, c'est le plus important excès de mortalité depuis 2003, année à laquelle il avait atteint les 15 000 décès supplémentaires.