Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses lyonnaises à découvrir.

O' Mimi, une trattoria aux accents franco-italiens

Mathieu et son associé Axel, d’origine italienne, viennent de s’installer dans le 6e arrondissement, en face de la place Maréchal Liautey, pour proposer une trattoria qui met aussi en avant des produits de notre région. Rassurons les puristes, la carte est solidement ancrée dans la tradition culinaire transalpine : pasta, antipasti, charcuterie italienne, mais aussi pizza !

Mathieu - le Savoyard - a choisi de sélectionner des fromages de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Reblochon, Tomme, Bleu d'Auvergne…) pour apporter une french touch à certains de leurs plats. La carte s’enrichit ainsi des incontournables vins de notre riche terroir, au milieu des crus transalpins dénichés par nos deux complices. Une belle coopération franco-italienne à découvrir !

O' Mimi, 41 rue Malesherbes, Lyon 6e

La pistache dans tous ses états

Pousser la porte de La Maison de la Pistache, c’est la promesse d’une véritable invitation au voyage, à la découverte de ce fruit à coque vieux de plus de trois mille ans. Assortie d’un espace dégustation, cette nouvelle boutique chaleureuse aux accents méditerranéens présente la pistache sous toutes ses formes, avec ou sans coque, émondée, aromatisée…

En version salée, cela donne des sablés apéritifs, des tartinades, de l’huile de pistache… Coup de cœur pour le comptoir à pistaches, où vous découvrirez les pistaches apéritives en douze saveurs différentes : tomate et basilic, paprika fumé, citron blanc et safran, gingembre et curcuma…

Les becs sucrés trouveront aussi leur bonheur avec la pistache travaillée en pâte à tartiner, loukoums, calissons, nougats, chocolats, pralinés… Sans oublier trois parfums de glaces artisanales, issus de différents crus et origines.

La Maison de la Pistache – 5, rue de l’Ancienne-Préfecture, Lyon 2e

Savoir-faire inimitable

Maison créée en 1888 dans les Vosges, Le Jacquard Français réinvente l’art de la table, s’invite dans les espaces nuit et salle de bain et même en extérieur… Alliant subtilement tradition et modernité, la marque est reconnue pour ses motifs élégants, ses couleurs profondes, ses matières nobles et un savoir-faire jacquard d’exception. À ces valeurs de qualité et d’esthétisme, s’ajoute un engagement affirmé dans l’écoresponsabilité et la durabilité. Aujourd’hui, Le Jacquard Français poursuit son développement et s’implante à Lyon en plein cœur de la Presqu’île. Une boutique raffinée et chaleureuse, qui propose aux Lyonnais une expérience immersive à la découverte d’un art de vivre incomparable à travers les différents univers de la maison.

Le Jacquard Français – 41, rue de Brest, Lyon 2e

Saveurs d’Asie

Rouge profond aux murs, néons et suspensions colorées, le nouveau restaurant chinois TrantranZai reproduit l’ambiance du Shanghai des années 30 avec modernité et convivialité.

Sur place, vous découvrirez une carte authentique proposant toutes sortes de plats, essentiellement à base de raviolis traditionnels du Sichuan ou de nouilles artisanales, fabriquées sur place. Parmi les plats signatures, la soupe de nouilles au bœuf ou encore la soupe de raviolis raviront tous les gourmets en quête de saveurs subtilement épicées.

Chaque plat peut se personnaliser à l’envi, avec ou sans coriandre, cacahuète, ciboule, chou chinois, ail, poivre… et peut être servi plus ou moins relevé, selon la sensibilité de chacun. Côté boisson, coup de cœur pour le bubble tea tapioca, lait frais et Oreo, gourmand à souhait.

TrantranZai – Pôle de commerces et de loisirs Confluence –112, cours Charlemagne, Lyon 2e

Adresses gourmandes

Cinq ans après l’ouverture de sa boutique dans le 6e arrondissement, la maison Dorner Frères ouvre un coffee shop en mode street food urbaine, à deux pas de la place des Jacobins.

Ici, vous trouverez les cafés du torréfacteur lyonnais Extrait, des viennoiseries, pâtisseries et propositions salées, artisanales et originales, le tout à emporter pour vous sustenter tout au long de la journée. Alors que jusque-là, les créations Dorner étaient élaborées dans un petit laboratoire à l’arrière de la boutique, un nouvel atelier de production de 300 m2 vient d’ouvrir pour répondre à la demande croissante sans faire de compromis sur la qualité.

Les clients de l’extérieur de Lyon pourront aussi s’y servir, grâce à la boutique Click and Collect. Quelle que soit l’adresse, la maison Dorner Frères reste fidèle à ses engagements gourmands : qualité, créativité et artisanat.

Café Dorner Frères – 84, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e