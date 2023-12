On a testé : la création de bijoux 100% faits main chez Fraise & Triboulet

Située au 12 rue Mourguet dans le Vieux-Lyon, Cécile Crepellière propose dans sa bijouterie plusieurs stages et formations afin de découvrir son art et la création d’un bijou. On a testé pour vous un stage découverte.

Alors que les fêtes de Noël approchent, chez Lyon Capitale, on a testé un stage en bijouterie proposé par Cécile Crepillière, dans sa boutique Fraise & Triboulet, située dans le Vieux-Lyon. Un stage pour découvrir l'art de la bijouterie, mais également pour créer un bijou. Une belle idée de cadeau pour Noël si vous êtes en panne d'idée.

Fraise et Triboulet, 12 rue Mourguet dans le Vieux-Lyon (5e arr.). Photo RC

Apprendre à faire son bijou

Cécile Crepellière nous accueille dans sa boutique dans une ambiance intimiste et conviviale. Les stages sont réservés pour deux ou trois personnes afin que chacun puisse créer à son rythme, accompagné des conseils de Cécile. Pour ce stage, nous choisissons de créer un pendentif doré avec un signe astrologique.

Exemples de créations proposées ce jour-là. Photo RC

Après avoir fait notre choix, installés devant un établi, Cécile nous donne à chacun une première plaque de laiton, souvent appelé "cuivre jaune" et qui va donner son côté doré au bijou. C’est sur cette première plaque que l’on s’entraîne à la découpe avec une scie manuelle, appelée "bocfil". Dans un premier temps on trace des lignes droites, puis des lignes arrondies pour comprendre le geste et l’intensité qu’il faut mettre dans le mouvement. Puis vient le moment de réaliser son bijou.

La création du bijou

À l’aide d’un papier calque, on vient dessiner le motif qui apparaîtra ensuite sur notre collier. On le colle sur une deuxième plaque de laiton, et on recommence la découpe. Notre pendentif est rond, alors il faut être patient et méticuleux. Une fois notre plaque découpée, Cécile nous donne un stylo, appelé pointeau, afin de marquer les points stratégiques de notre motif astrologique. L'opération terminée, on perce les trous à l’aide d’un moteur suspendu.

Cécile Crépellière et les personnes présentes lors du stage. Photo RC

Débute ensuite la deuxième étape de découpe. On glisse la tige de la scie dans l’un des trous, et l’on découpe de nouveaux traits pour terminer notre motif. Là aussi, patience et méticulosité sont de mise. Mais pas de crainte, Cécile nous guide et nous aide à la moindre difficulté pour que le résultat soit à la hauteur de nos attentes.

Un résultat final superbe

Pour peaufiner notre pendentif, on polit le bijou et ses contours afin que la plaque soit bien ronde et lisse. Le choc est ensuite laissé à chacun de garder la plaque brillante en l'état ou bien de la polir. Nous étions deux lors de l’activité, alors on a testé les deux. Et les résultats sont bluffants. Cécile nous donne ensuite à chaque participant un morceau de chaîne et l’on peut enfin assembler tous les éléments pour créer notre bijou, de la plaque jusqu’au collier.

Le motif est terminé, il ne reste plus qu'à le polir. Photo RC

Si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël, un bijou fait de vos mains fera forte impression. Et si vous souhaitez en découvrir plus sur l’art de la bijouterie, Cécile Crepellière propose également d’autres stages et formations plus approfondis, notamment un stage pour que les couples puissent créer leurs alliances.

Plus d’informations : https://formation-bijouterie-lyon.fr/les-stages-ateliers-bijouterie-lyon/