L’institut Paul-Bocuse (Ecully), l’une des plus prestigieuses écoles hôtelières et culinaires du monde, s’appellera désormais l’Institut Lyfe. @Antoine Merlet

Une pâtisserie éphémère dédiée au cacao ouvre ses portes ce lundi et jusqu’au mercredi 31 mai dans les locaux de l’institut Lyfe à Ecully.

L’institut Lyfe, anciennement institut Paul Bocuse ouvre aujourd’hui une pâtisserie éphémère juste à côté de ses locaux. Créée par des étudiants en 3e année, la boutique du nom de Cabosses s’installe du lundi 22 mai au mercredi 31 mai à Ecully. Ouverte de 11h30 à 18h, la pâtisserie met en vente des produits salés et sucrés autour de trois origines du cacao.

Le cacao en version sucré et salé

De 11h30 à 14h la boutique présentera des produits salés autour du cacao, de quoi attirer les plus curieux et les plus gourmands. De 14h à 18h l'adresse sera transformée en salon de thé avec des pâtisseries autour de trois origines du cacao : Madagascar, Vietnam et Papouasie Nouvelle-Guinée. Il sera également possible de confectionner des esquimaux sur place et de personnaliser une tablette de chocolat pour en prendre plein les papilles.

Cabosses

3 bis avenue Guy de Collonge - Écully / Du 22 au 31 mai (du lundi au vendredi de 11h30 à 18h) Tél. : 07 63 47 49 19