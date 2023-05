Aline Sam-Giao quitte la direction de l’Auditorium de Lyon

Plus de six ans après son arrivée à la tête de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, Aline Sam-Giao va quitter ses fonctions. La Ville de Lyon lui cherche un successeur.

Arrivée en janvier 2017 à la direction générale de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, Aline Sam-Giao va se consacrer à un nouveau projet. À partir de la rentrée de septembre 2023, elle prendra la direction de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et sa salle philharmonique. "J’ai saisi avec enthousiasme l’opportunité […] de rejoindre un bel orchestre et une salle à l’acoustique généreuse dans un pays situé au cœur historique de l’Europe et de porter avec lui ses nombreuses ambitions", explique Aline Sam-Giao dans un communiqué publié lundi 22 mai.

C’est sous sa direction que l’Orchestre national de Lyon a changé de directeur musical avec l’arrivée de Nikolaj Szeps-Znaider, dont le poste a été renouvelé il y a peu. La future ex-directrice de l’AO salut d’ailleurs "un chef, un orchestre, une équipe, un public et une ville attachants avec lesquels nous avons construit de magnifiques aventures artistiques et humaines au service de la musique et de tous les publics".

Tout en mettant en avant le travail mené depuis plus de six ans par Aline Sam-Giao pour garantir "l’excellence artistique du répertoire proposé, en collaboration étroite avec Nikolaj Szeps-Znaider", le maire de Lyon Grégory Doucet précise rechercher une personne capable de poursuivre cet héritage pour prendre la direction de l’AO.