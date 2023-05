L’institut Paul-Bocuse (Ecully), l’une des plus prestigieuses écoles hôtelières et culinaires du monde, s’appellera désormais l’Institut Lyfe. @Antoine Merlet

La fondation Pélisson devient la fondation Institut Lyfe, quelques jours après le changement de nom de l'Institut Paul Bocuse.

Plus d'une dizaine de jours après le changement de nom de l'Institut Bocuse, devenu Institut Lyfe, la fondation G & G Pélisson, fondée en 2015 pour assurer la pérennité financière de l'institut s'aligne. Elle s'appellera désormais la fondation Institut Lyfe, rapportent nos confrères du Progrès.

Cette fondation permet notamment de délivrer des bourses pour les étudiants les plus précaires et les plus méritants. Depuis 2016, plus de 350 de ces bourses ont été attribuées par la fondation.