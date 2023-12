Le palmarès des pâtés-croûtes sacrés au 14e Championnat du monde de pâté-croûte 2023. Photos et recettes.

Plus de 500 personnes ont assisté, lundi 4 décembre, au dîner de gala du championnat du monde de pâté-croûte 2023, à la Sucrière (Confluence). Et ont pu goûter les 14 recettes des 14 candidats sélectionnés pour la grande finale lyonnaise.

Peu avant 20h00, Mathilde Chapoutier (partenaire historique, dont certaines cuvées de la maison étaient associées à chaque dégustation de pâté-croûte) a remis le prix du champion du monde à Frédéric Le Guen-Jeffroy, chef du restaurant parisien Club TP 90, le "restaurant d’entreprise" de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et chef du groupe Michel Sarran Conseil.

La coupe revient en France, après trois années au Japon.

Un Lyonnais double vice-champion du monde de pâté-croûte

Avec 10 champions du monde, la France reste néanmoins la nation incontestée du pâté-croûte, même si depuis quelques années, le Japon revient sur le devant de la scène avec 3 lauréats (sans compter 3 autres cuisiniers japonais installés dans l'Hexagone).

Le Lyonnais Jérémie Crauser monte, pour la deuxième année consécutive, sur la deuxième marche du podium, déjà sacré vice-champion du monde en 2022. Une belle performance, signe de constance culinaire.

Jérémie Crauser, vice-champion du monde de pâté-croûte 2023 (et 2022) et Frédéric Le Guen-Jeffroy, champion du monde de pâté-croûte 2023

Le palmarès 2023 du championnat du monde de pâté-croûte

Médaille d'or/ champion du monde - Frédéric Le Guen-Geffroy (Club90, Paris)

Pâté-croûte de porc fermier, rosace de canard poulet

Porc fermier Duroc, filet, foie et cœur de canard de Barbarie, ris de veau, foie gras, duxelles de girolles, rosace de farce fine de poulet, canard et pistache

Médaille d'argent / Vice-champion du mon de pâté-croûte - Jérémie Crauser (Charcuterie Crauser Bello – Lyon)

La belle basse-cour de mon grand-père

Pintade fermière de Bresse, canette de la Dombes, cochon fermier, morilles, vin jaune, foie gras mariné à la crème de cassis, gelée au consommé de volaille

Médaille de bronze - Emeline Aubry (In Pâté Croûte We Crust – Charencey, Aisne)

Le cochon sentimental

Cochon de Bayeux élevé au pré, sa langue, son cœur, ses oreilles, sa poitrine, son échine, volaille de plein air, foie gras, gelée naturelle parfumée au pommeau et calva

Prix de la Confrérie du Pâté-Croûte - Cédric Chabaudie (Présidence de la République, Paris)

Pâté-croûte pigeon, foie gras "zéro déchet"

Pigeon de Racan, foie gras de canard, cochon fermier, poitrine et quasi de veau Label Rouge, gelée de pigeon à la crème de cassis IGP et aux bourgeons de cassis, chanterelles jaunes, pistaches de Bronte en Sicile

Prix du meilleur espoir - Taiki Mano (Impérial Hôtel – Tokyo)

Pâté-croute de canard et chevreuil au poivre vert

Filet de canard, cuisse de canard, chevreuil, foie, épaule et gorge de porc, cognac, porto blanc

Prix Richelieu de la tradition - Antonin Roux (La Mère Brazier, Lyon)

Pâté-croûte de pintade, pigeon, et cochon, gelée de consommé de pintade.

Pintade, pigeon, cochon, foie gras, trompettes de la mort, pistache, marc de Bourgogne, madère, gelée de consommé de pintagde, poivre vert de kampot