Musique classique, magie et poésie : un duo de Virtuoses à L’InterValle de Vaugneray

Les Virtuoses avec Mathias et Julien Cadez

La salle des Vallons du Lyonnais accueille le 10 décembre un spectacle mêlant musique classique, magie et poésie avec sur scène un piano et deux musiciens

Mathias et Julien Cadez détournent les codes de la musique classique, dont ils s’emparent avec brio pour proposer un récital fantaisiste et captivant.

Héritiers d’une famille d’illusionnistes et de pianistes de talent, ils mêlent les performances pour créer une alchimie entre sons, images et mouvements, tout en partageant leur imaginaire onirique et malicieux.

Un récital qui convoque Beethoven, Chopin, Mozart mais aussi des compositeurs contemporains. Un spectacle explosif et unique en son genre, à ne pas manquer !

Les Virtuoses – Le 10 décembre à L’InterValle, Vaugneray