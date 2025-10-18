Lyon : le funiculaire F1 à l'arrêt dès ce samedi et jusqu’au 2 novembre

En raison de travaux d’entretien, le funiculaire F1 ne circule plus à partir de ce samedi 18 octobre et jusqu’au dimanche 2 novembre inclus.

Afin de réaliser les travaux annuels d'entretien, le funiculaire F1, permettant de relier Saint-Just au Vieux-Lyon, ne circule plus à partir de ce samedi 18 octobre, et ce, jusqu’au 2 novembre. "Conformément aux réglementations des remontées mécaniques, des travaux de maintenance des voies, du tunnel, et des systèmes de freinage seront opérés", indique TCL dans un communiqué.

Pour assurer la continuité du service, des bus relais seront déployés et desserviront les stations Saint-Just, Minimes et Fourvière toutes les 15 à 20 minutes. La ligne F2 permettant d'accéder à Fourvière sera quant à elle renforcée et circulera tous les jours jusqu'à minuit.