TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Rhône : un homme mortellement heurté par un train, le trafic entre Tassin et Lozanne interrompu

  • par Nathan Bigué

    • La reprise du trafic sur la ligne Tassin-Lozanne est estimée à 18 heures, selon la SNCF.

    Une personne a été heurtée par un train en gare de Dardilly-les-Mouilles, dans l'Ouest lyonnais, a alerté sur les réseaux sociaux la SNCF Auvergne-Rhône-Alpes, ce lundi 1er septembre, à 15h50.

    Selon nos confrères du Progrès, la victime est décédée sur place, malgré l'intervention des secours. Il s'agit d'un homme de 50 ans. Le train ne transportait pas de voyageurs. Son conducteur a été pris en charge par une unité psychologique.

    Après cet accident, le trafic sur la ligne TER entre Tassin - Lozanne a été totalement interrompu dans les deux sens. Initialement prévue à 17 heures, la reprise de la circulation des trains est finalement décalée à 18 heures.

