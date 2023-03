Nicolas Seibold et Thomas Brignard sont à la tête de La Mutinerie, le seul restaurant de Lyon étoilé en 2023.

La Mutinerie, table gastronomique du 6e arrondissement, est le seul restaurant de Lyon à avoir décroché une étoile au guide Michelin 2023.

La ville attendait depuis 2021, année des dernières étoiles avec Rustique (critique à déguster ici) et Miraflorès.

"Une cuisine de fond ferrée à l’instinct, un accélérateur de particules, un tremplin sensuel" Lyon Capitale - 2018

La Mutinerie fait partie des 39 nouveaux étoilés de France du guide Rouge. "L'étoile, c'est la consécration pour un cuisinier" explique Nicolas Seibold, le chef qui s’affranchit des codes et s’affiche en rebelle plus qu’en sage héritier du polyptyque Pic-Alleno-Rieubland-Têtedoie chez qui il a fait ses classes.

"C'est une mise en lumière plus importante, poursuit Thomas Brignard, qui officie en salle. Il y a un engouement énorme des réservations."

L'étoile, explique de concert le duo, très complice, "confirme le fait d'aller un peu plus loin dans notre démarche".

Et les prix, resteront-ils les mêmes ? "Ils vont augmenter un peu car on va aller un peu plus loin dans la qualité du produit, on va aussi embaucher."

En 2018, Lyon Capitale avait fait de La Mutinerie sa "révélation culinaire de l'année" : "une cuisine de fond ferrée à l’instinct", "un accélérateur de particules, un tremplin sensuel, loin des effets de mode".

Lire aussi : Tables lyonnaises - La Mutinerie, révélation 2018