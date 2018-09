Food Traboule : les noms des chefs enfin dévoilés

Vu les noms des chefs qui investissent la Tour Rose, le projet de food court “Food Traboule” a de fortes chances de consacrer Lyon dans le carré des grandes métropoles gustatives.

C'est un nouveau chapitre de cette institution lyonnaise – portée aux nues dans les années 1990 par le chef Philippe Chavent – qui s'ouvre. Le couple Ludovic et Tabatha Mey (chefs-propriétaires du restaurant Les Apothicaires, dans le 6e arrondissement) ouvrira début 2019 un food court qui réunira, sur 800 m2 répartis sur trois étages, douze cuisiniers (plus les deux Apothicaires) au cœur de la légendaire Tour Rose, qui fut, dans les années 1990, élevée à des sommets gastronomiques par le cuisinier Philippe Chavent. Un second souffle pour cette institution lyonnaise. Et un second souffle pour la cuisine made in Lyon, qui pourrait bien prochainement se faire jour sur la scène mondiale.

Autour des Apothicaires, on retrouvera Le Bistrot du Potager, Substrat Restaurant, La Meunière, The Butcher, Lyon’s GastroPub, Piquín, MSB – Mon Salade Bar, le glacier Único, Trop chou, Smør & Brød et la Maison Bouillet. Plus Florian Dubois (le Groom) pour les cocktails.